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"Диктатура здоровья". Более 200 000 французов протестовали против COVID-сертификатов: фото

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2021, 13:49
Протесты во Франции, 7 августа (Фото - EPA)

Во Франции около 237 000 человек вышли на общенациональный протест против COVID-сертификатов и обязательной вакцинации медработников. Об этом сообщает DW

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В Париже на протест вышли 17 000 человек, в Ницце – от 10 000 до 20 000. Демонстрации были в основном мирными.

Только в Лионе, третьем по величине французском городе, произошли стычки между полицией и протестующими. 

Протест стал результатом решения Высшего конституционного суда, который одобрил план правительства по внедрению COVID-сертификата и вакцинации медработников. Сейчас Франция охвачена четвертой волной коронавируса.  

По данным France 24, суд назвал сертификат - "сбалансированным компромиссом" между проблемами общественного здравоохранения и личной свободой. Этот сертификат дает доступ к междугородним поездам и самолетам для вакцинированных, а также для людей с отрицательным тестом на коронавирус. Еще его действие распространяется на культурные и развлекательные заведения, включая кинотеатры, концертные залы и тематические парки вместимостью более 50 человек. Рестораны обязаны отказываться от посетителей, которые не смогли предъявить сертификат.

Критики считают это "диктатурой здоровья": сертификат ограничивает свободы и косвенно делает вакцинацию обязательной для всех. 

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Владислав Сердюк
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протест франция коронавирус COVID-19
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