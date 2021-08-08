"Диктатура здоровья". Более 200 000 французов протестовали против COVID-сертификатов: фото

Во Франции около 237 000 человек вышли на общенациональный протест против COVID-сертификатов и обязательной вакцинации медработников. Об этом сообщает DW.

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В Париже на протест вышли 17 000 человек, в Ницце – от 10 000 до 20 000. Демонстрации были в основном мирными.

Только в Лионе, третьем по величине французском городе, произошли стычки между полицией и протестующими.

Протест стал результатом решения Высшего конституционного суда, который одобрил план правительства по внедрению COVID-сертификата и вакцинации медработников. Сейчас Франция охвачена четвертой волной коронавируса.

По данным France 24, суд назвал сертификат - "сбалансированным компромиссом" между проблемами общественного здравоохранения и личной свободой. Этот сертификат дает доступ к междугородним поездам и самолетам для вакцинированных, а также для людей с отрицательным тестом на коронавирус. Еще его действие распространяется на культурные и развлекательные заведения, включая кинотеатры, концертные залы и тематические парки вместимостью более 50 человек. Рестораны обязаны отказываться от посетителей, которые не смогли предъявить сертификат.

Критики считают это "диктатурой здоровья": сертификат ограничивает свободы и косвенно делает вакцинацию обязательной для всех.

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Владислав Сердюк

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