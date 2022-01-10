Какую защиту от заражения омикроном и тяжелого COVID-19 дает прошлая болезнь: исследование

Иммунитет после перенесенного COVID-19 без вакцинации надежно (примерно на 90%) защищает от повторного заражения альфа-, бета- или дельта-штаммом коронавируса, но от омикрона она не столь хороша, хоть и существенна, – около 60%. К таким выводам пришли катарские ученые, о чем сообщили в препринте своего исследования.

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В исследование включили 336 пациентов с альфой, 1336 с бетой, 2176 с дельтой и 5696 с омикроном. Средний возраст в группах колебался от 31 до 35 лет, поэтому результаты исследования едва ли можно адекватно экстраполировать на группу риска – пожилых людей.

Выяснилось, что защита зависит от штамма, которым происходит повторное заражение. Уровень предотвращения симптоматической повторной инфекции следующий:

90,2% — альфа;

84,8% — бета;

92,0% — дельта;

56,0% — омикрон.

Лишь у одного пациента с альфой была тяжелая форма реинфекции; по два с бетой и омикроном. Тяжелых реинфекций с дельтой не было. Ни один из них не прогрессировал до критического или смертельного COVID-19.

Таким образом, уровень предотвращения госпитализации или смерти вследствие повторного заражения в группах:

69,4% — альфа;

88,0% — бета;

100% — дельта;

87,8% — омикрон.

"Защита от госпитализации или смерти, которую дает при повторном заражении предшествующий случай инфекции, кажется надежной", – пишут авторы в выводах.

Альфа и бета-штаммы практически исчезли, будучи вытесненными дельтой. Дельта в свою очередь проигрывает "сражение" за доминирование в мире омикрону.

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Евгений Пилипенко

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