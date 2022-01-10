В Киеве врачей взяли на продаже поддельных COVID-сертификатов: изъяли списки клиентов
Врачи и работники одной из больниц Киева продавали поддельные международные свидетельства о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Было установлено, что фейковые сертификаты можно было купить за 4000–6000 грн.
Сообщники разработали схему: искали потенциальных клиентов и принимали от них заказы, затем передавали данные о заказчиках медицинским работникам.
Сведения о "вакцинации" граждан вносились в электронную систему eHealth, а затем в Единый портал государственных услуг "Дія".
Деньги отправляли на отдельный счет, а затем распределяли между всеми участниками схемы.
Правоохранители проводят обыски в больнице и в домах фигурантов дела. Во время обысков изъято: черновые записи со списком "клиентов" фейковых свидетельств, а также 1,8 млн грн.
- Еще в октябре 2021 года генпрокурор Венедиктова "взяла под личный контроль" уголовные дела о подделке сертификатов и обещает методично доводить их до приговоров.
- 2 ноября 2021 года Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов.
- Минздрав предложил МВД ввести амнистию за использование фейкового COVID-сертификата для тех, кто "сдаст точку" торговли подделками.
- В МВД уточняют: если вы купили поддельный сертификат, но не использовали его, уголовной ответственности не будет.
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