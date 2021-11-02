UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада сделала первый шаг к усилению ответственности за подделку COVID-сертификатов

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 18:11
Рада сделала первый шаг к усилению ответственности за подделку COVID-сертификатов - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6084, который усиливает ответственность за подделку COVID-документов. "За" проголосовали 282 нардепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Не голосовали в полном составе депутаты фракции ОПЗЖ и большинство членов Батькивщины.

Также депутаты поддержали сокращение вдвое сроков подачи поправок к этому законопроекту.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 3213.

Согласно ей, за использование поддельных документов о прививках против особо опасных инфекционных болезней предусмотрен штраф от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

Для медиков за внесение ложных сведений в медицинскую документацию о прививках – штраф от 34 000 до 68 000 грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

За изготовление и сбыт поддельных документов о прививках – штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет.

За повторные правонарушения или за нарушения по предварительному сговору наказание будет усилено. "Если это многократное нарушение закона по использованию фальсифицированных документов – до восьми лет лишения свободы. Многократное — это два раза и больше. И это касается людей, которые изготавливают. Для тех, кто пользуется, административная ответственность также усиливается до 50 000 гривень", – пояснил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

  • По состоянию на 23 октября открыто около 800 уголовных дел о подделке сертификатов. 
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов и обещает методично доводить их до приговоров.

Читайте также: Полиция купила поддельный COVID-сертификат на имя Савика Шустера: продавцы задержаны



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация сертификат коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 