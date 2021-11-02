Рада сделала первый шаг к усилению ответственности за подделку COVID-сертификатов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6084, который усиливает ответственность за подделку COVID-документов. "За" проголосовали 282 нардепа.

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Не голосовали в полном составе депутаты фракции ОПЗЖ и большинство членов Батькивщины.

Также депутаты поддержали сокращение вдвое сроков подачи поправок к этому законопроекту.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 3213.

Согласно ей, за использование поддельных документов о прививках против особо опасных инфекционных болезней предусмотрен штраф от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

Для медиков за внесение ложных сведений в медицинскую документацию о прививках – штраф от 34 000 до 68 000 грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

За изготовление и сбыт поддельных документов о прививках – штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет.

За повторные правонарушения или за нарушения по предварительному сговору наказание будет усилено. "Если это многократное нарушение закона по использованию фальсифицированных документов – до восьми лет лишения свободы. Многократное — это два раза и больше. И это касается людей, которые изготавливают. Для тех, кто пользуется, административная ответственность также усиливается до 50 000 гривень", – пояснил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По состоянию на 23 октября открыто около 800 уголовных дел о подделке сертификатов.

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов и обещает методично доводить их до приговоров.

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Вадим Ребрина

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