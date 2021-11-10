Не пользовался – не накажут. Енин рассказал об амнистии для "заложников" COVID-подделок

Для украинцев, которые купили поддельный COVID-сертификат, но не пользовались им, будет действовать "амнистия", и они также могут вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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По словам замминистра, сейчас многие украинцы оказались "в заложниках" у фейковых COVID-сертификатов – возможно, у них и возникла мысль привиться, но теперь боятся это сделать из-за возможной уголовной ответственности.

"Для таких есть хорошая новость. Подготовка к уголовному проступку, в частности только заказ сертификата, но без его использования, не влечет уголовной ответственности. Это своего рода уголовная амнистия, о которой можно прочесть в статье 14 УКУ", – сообщил Енин.

СПРАВКА. Статья 14 Уголовного кодекса – о подготовке к преступлению. Речь идет о подыскивании или приспособлении средств или орудий, подыскивании соучастников или сговоре для совершения преступления, устранении препятствий и другое создание условий для совершения преступления. Приготовление к преступлению небольшой тяжести не влечет уголовной ответственности.

Енин сообщил, что с начала года начато почти 1200 производств из-за подделки COVID-документов (тестов, сертификатов, справок).

Он также рассказал о вынесении двух приговоров: одного врача оштрафовали на 34 000 грн, другой получил условный срок. Также за использование поддельных сертификатов оштрафовали 60 украинцев.

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Оксана Житнюк

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