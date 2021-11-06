Киевлянину грозит семь лет лишения свободы за массовую подделку ПЦР-тестов на коронавирус
Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт по делу о массовой подделке тестов на коронавирус и дипломов. Обвиняемому грозит семь лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры.
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Обвиняемый, житель Киева, через интернет получал заказы на изготовление поддельных негативных ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографической защиты, уверено следствие.
Факты изготовления поддельных документов и их продажи заказчикам через почтовые отделения были задокументированы правоохранителями, сообщили в прокуратуре.
Во время обысков по месту работы и проживания обвиняемого были изъяты справки о негативных ПЦР-тестах, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы об образовании, ноутбуки, на которых были найдены сведения об общении с клиентами, образцы документов и программы для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с клиентами, образцы защитных голограмм, оборудование для изготовления подделок и другие улики.
Обвинительный акт передан в суд, киевлянину грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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- По состоянию на 23 октября было открыто около 800 уголовных дел о подделке ковид-сертификатов.
- Глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий опасается, что из-за массовой подделки документов о вакцинации страны Евросоюза могут отказаться признавать украинские COVID-сертификаты.
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- 2 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов.
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