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Киевлянину грозит семь лет лишения свободы за массовую подделку ПЦР-тестов на коронавирус

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06.11.2021, 14:52
Киевлянину грозит семь лет лишения свободы за массовую подделку ПЦР-тестов на коронавирус - Фото
Иллюстративное фото – пресс-служба Киевской прокуратуры

Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт по делу о массовой подделке тестов на коронавирус и дипломов. Обвиняемому грозит семь лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Обвиняемый, житель Киева, через интернет получал заказы на изготовление поддельных негативных ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографической защиты, уверено следствие.

Факты изготовления поддельных документов и их продажи заказчикам через почтовые отделения были задокументированы правоохранителями, сообщили в прокуратуре.

Во время обысков по месту работы и проживания обвиняемого были изъяты справки о негативных ПЦР-тестах, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы об образовании, ноутбуки, на которых были найдены сведения об общении с клиентами, образцы документов и программы для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с клиентами, образцы защитных голограмм, оборудование для изготовления подделок и другие улики.

Обвинительный акт передан в суд, киевлянину грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Денис Юдин
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