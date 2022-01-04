Мировой рекорд. В США выявили более 1 млн заболевших COVID-19 за сутки

В США за прошедшие сутки выявили более 1 млн заболевших коронавирусом, что является мировым рекордом за все время пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса и пишет Bloomberg.

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По данным Университета, за сутки в США выявили 1 083 948 новых заболевших, при этом умерли 1693 инфицированных. Население США — около 330 млн человек.

В Bloomberg отмечают, что эти цифры почти в два раза превышают предыдущий американский рекорд (590 000 случаев за сутки) и являются наивысшим показателем суточной заболеваемости среди всех стран мира с начала пандемии.

Журналисты пишут, что официальные цифры заболеваемости "взвинтила до стратосферы" вспышка штамма омикрон.

Они также отмечают, что реальная заболеваемость может быть выше, ведь американцы делают еще и тесты на коронавирус дома, не всегда сообщая о результатах властям. При этом журналисты не исключают: на рекордный показатель могли повлиять задержки с публикацией результатов тестов на праздники.

"Хорошей новостью" в издании называют то, что пока не наблюдается стремительный рост смертности. Ранние исследования показывают, что омикрон распространяется быстрее ранних штаммов, но вызывает более легкие симптомы.

Как отмечается, хоть рост заболеваемости еще не перерос в тяжелые болезни и стремительный рост смертности, его влияние ощущается по всем США: отменяются ряд авиарейсов, закрываются школы и офисы, растет нагрузка на больницы.

ВАЖНО. Вакцины первого поколения гораздо слабее защищают от заражения омикроном (который демонстрирует более высокую заразность и иммунное ускользание), чем прошлые штаммы. Между тем вакцинальный иммунитет дает подавляющему большинству привитых стойкую защиту против COVID-19 среднего и тяжелого течения. Несмотря на . Вакцины первого поколения гораздо слабее защищают от заражения омикроном (который демонстрирует более высокую заразность и иммунное ускользание), чем прошлые штаммы. Между тем вакцинальный иммунитет дает подавляющему большинству привитых стойкую защиту против COVID-19 среднего и тяжелого течения. Несмотря на вал заражений омикроном в разных странах, волна госпитализаций (после пересчета на кол-во случаев) значительно ниже, чем с прошлыми штаммами.

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Марк Сировой

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