Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы на Рождество

В день Рождества авиакомпании во всем мире отменили более 2 850 рейсов, в США – более 990 авиарейсов. Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение авиакомпаний связано с ростом числа заражений коронавирусом, в связи с распространением варианта омикрон и вызванными этим кадровыми проблемами.

По данным независимого интернет-ресурса FlightAware, американская компания United Airlines отменила 201 рейс (10%) накануне Рождества и более чем каждый шестой рейс был задержан. В день праздника было отменено уже 12% рейсов.

Другая крупная авиакомпания США – Delta Airlines в пятницу отменила 158 рейсов из почти 3100 рейсов, а в субботу – 310 (15%).

Высокий показатель отмен у JetBlue (12%), в то же время у American Airlines, Alaska Airlines и Spirit по 1-4% отмен.

В целом в мире в день Рождества отменили более 2 850 авиарейсов.

Как отмечается, в течение 2020 года, когда объем перевозок упал в связи с пандемией, многие авиакомпании уволили или преждевременно отправили на пенсию значительное число пилотов и прекратили набор новых.

Подготовка нового линейного пилота, даже из кандидата, который уже обладает необходимым минимумом знаний, занимает у авиакомпаний не менее 3-5 месяцев.

Чтобы отчасти решить проблему нехватки персонала, некоторые страны, включая Испанию и Великобританию, сократили срок карантина по COVID-19, позволив сотрудникам вернуться на работу раньше после положительного теста на вирус или выздоровления.

Аналитики Atmosphere Research Group отмечают, что внутренние рейсы отменяются чаще, чем международные, потому что зарубежные маршруты и так были сокращены заранее из-за пограничных ограничений, связанных с омикроном.

В тоже время, по данным аналитиков, спрос на полеты среди пассажиров очень высок.

По данным американского Управления безопасности на транспорте (TSA), 24 декабря через пункты досмотра в аэропортах США прошли более 1,7 млн пассажиров – это рост на 277% по сравнению с прошлым Рождеством. Но одновременно эта цифра ниже на 33%, чем в 2019 году.

О появлении омикрона в ЮАР сообщили 25 ноября. Штамм уже превзошел дельту как доминирующий в части стран, в том числе в США, Британии, Дании и других: "захват" произошел в сроки даже более короткие, чем прогнозировали эпидемиологи.

23 декабря в мире выявили рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки – 973 256 заболевших.

Читайте также: Обнадеживающие результаты. Похоже, омикрон на 50-70% реже приводит к госпитализации

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.