Коронавирус. В мире зафиксирована рекордная суточная заболеваемость – Worldometer

На фоне распространения штамма коронавируса омикрон в мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. Об этом говорится на статистическом портале Worldometer.

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По сведенным данным, 23 декабря страны сообщили о 973 256 заболевших коронавирусом за сутки, что является наивысшим показателем за все время пандемии.

Первая семерка лидеров по заболеваемости выглядит так:

США – 267 269 случаев за сутки;

Великобритания – 119 789;

Франция – 91 608;

Испания – 79 912;

Италия – 44 595;

Германия – 39 196;

Россия – 25 667.

Украина находится на 20 месте с 7312 заболевшими за сутки.

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При этом нет рекорда по суточной смертности от COVID-19. За 23 декабря в мире сообщили о 6382 умерших.

О появлении омикрона в ЮАР сообщили 25 ноября. Штамм уже превзошел дельту как доминирующий в части стран, в том числе в США, Британии, Дании и других: "захват" произошел в сроки даже более короткие, чем прогнозировали эпидемиологи.

Еще 3 декабря министр здравоохранения ЮАР заявил, что омикрон вызывает якобы "преимущественно легкое течение COVID-19, особенно среди вакцинированных".

Первые надежные данные, что с госпитализациями, кто и как болеет омикроном, появятся в странах Запада не ранее начала-середины января. До того нельзя четко утверждать, что штамм более или менее патогенный: это будут лишь мнения на основании неполных данных.

Глава ВОЗ заявил, что в 2022 году "мы должны закончить пандемию".

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Марк Сировой

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