UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В мире зафиксирована рекордная суточная заболеваемость – Worldometer

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 06:46
Коронавирус. В мире зафиксирована рекордная суточная заболеваемость – Worldometer - Фото
Нью-Йорк, пандемия коронавируса (фото - ЕРА)

На фоне распространения штамма коронавируса омикрон в мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. Об этом говорится на статистическом портале Worldometer.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По сведенным данным, 23 декабря страны сообщили о 973 256 заболевших коронавирусом за сутки, что является наивысшим показателем за все время пандемии.

Первая семерка лидеров по заболеваемости выглядит так:

США – 267 269 случаев за сутки;

Великобритания – 119 789;

Франция – 91 608;

Испания – 79 912;

Италия – 44 595;

Германия – 39 196;

Россия – 25 667.

Украина находится на 20 месте с 7312 заболевшими за сутки.

Читайте также: Обнадеживающие результаты. Похоже, омикрон на 50-70% реже приводит к госпитализации

Коронавирус. В мире зафиксирована рекордная суточная заболеваемость – Worldometer

При этом нет рекорда по суточной смертности от COVID-19. За 23 декабря в мире сообщили о 6382 умерших.

Коронавирус. В мире зафиксирована рекордная суточная заболеваемость – Worldometer

  • О появлении омикрона в ЮАР сообщили 25 ноября. Штамм уже превзошел дельту как доминирующий в части стран, в том числе в США, Британии, Дании и других: "захват" произошел в сроки даже более короткие, чем прогнозировали эпидемиологи.
  • Еще 3 декабря министр здравоохранения ЮАР заявил, что омикрон вызывает якобы "преимущественно легкое течение COVID-19, особенно среди вакцинированных".
  • Первые надежные данные, что с госпитализациями, кто и как болеет омикроном, появятся в странах Запада не ранее начала-середины января. До того нельзя четко утверждать, что штамм более или менее патогенный: это будут лишь мнения на основании неполных данных.
  • Глава ВОЗ заявил, что в 2022 году "мы должны закончить пандемию".

Читайте также: 2 млн заболевших в день. Омикрон может вызвать мегаволну коронавируса в Британии – ученые

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рекорд смертность заболеваемость коронавирус COVID-19 штамм омикрон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 