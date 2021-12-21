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В 2022 году мы должны закончить пандемию коронавируса – глава ВОЗ

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 14:08
В 2022 году мы должны закончить пандемию коронавируса – глава ВОЗ - Фото
Тедрос Адхан Гебреис (Фото: EPA)

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус надеется, что в следующем году совместными усилиями стран удастся закончить пандемию COVID-19. Об этом он сообщил журналистам в Женеве, пишет The Guardian.

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По словам Гебреисуса, из-за коронавирусной болезни в мире погибло уже более 5,6 млн человек. ВОЗ отметила, что нужно разрабатывать вакцины второго и третьего поколений и совершенствовать противовирусную терапию.

В организации выразили надежду, что это "относительно легкое заболевание", которое без труда подвергается диагностике и лечению.

"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то сможем положить конец пандемии", отметил Майк Райан, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

ВОЗ советует воздерживаться от массовых мероприятий на праздники, чтобы не дать коронавирусной инфекции быстро распространиться. Гебреис подытожил, что "упраздненное событие лучше, чем упраздненная жизнь".

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Марина Тищенко
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