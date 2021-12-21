В 2022 году мы должны закончить пандемию коронавируса – глава ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус надеется, что в следующем году совместными усилиями стран удастся закончить пандемию COVID-19. Об этом он сообщил журналистам в Женеве, пишет The Guardian.

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По словам Гебреисуса, из-за коронавирусной болезни в мире погибло уже более 5,6 млн человек. ВОЗ отметила, что нужно разрабатывать вакцины второго и третьего поколений и совершенствовать противовирусную терапию.

В организации выразили надежду, что это "относительно легкое заболевание", которое без труда подвергается диагностике и лечению.

"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то сможем положить конец пандемии", отметил Майк Райан, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

ВОЗ советует воздерживаться от массовых мероприятий на праздники, чтобы не дать коронавирусной инфекции быстро распространиться. Гебреис подытожил, что "упраздненное событие лучше, чем упраздненная жизнь".

8 декабря 2021 года Университет Гонконга опубликовал два фото омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно данным исследования Университета Гонконга, омикрон-штамм может заражать бронхи человека быстрее и эффективнее дельты, но с менее серьезной инфекцией в легких.

В декабре 2021-го исследователи из Оксфорда выпустили пре-принт, в котором предположили, что может потребоваться производство поливалентных вакцин против COVID-19, как это делают с вакцинами против гриппа.

Марина Тищенко

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