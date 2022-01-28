Сравнение госпитализаций с омикроном у привитых и непривитых: наглядные графики от CDC

Среди непривитых от коронавируса пожилых американцев в последнюю неделю 2021 года, когда в стране уже доминировал омикрон, госпитализации с COVID-19 были на уровне 240 случаев на 100 000 человек. Для сравнения по данным CDC: среди получивших три дозы вакцин показатель – 4,8 на 100 000.

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Другими словами, полный курс вакцинации с бустером (третьей дозой) снижает риск попадания на больничную койку с ковидом на 98%.

По статистике от Центров по контролю и профилактике заболеваний США, показатель для дважды привитых людей от 65 лет и старше – 27 на 100 000.

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Всего в декабре, по сравнению с полностью привитыми, ежемесячные показатели госпитализаций с COVID-19 были:

— в 16 раз выше у непривитых от 18 лет и старше;

— в 8 раз выше у непривитых 12–17 лет;

— в 12 раз выше у непривитых 18–49 лет;

— в 18 раз выше у непривитых 50 лет и старше.

По сравнению с полностью вакцинированными с дополнительными или бустерными дозами показатели госпитализаций с COVID-19 были:

— в 46 раз выше у непривитых 50-64 лет;

— в 52 раза выше у непривитых 65 лет и старше.

Данные собраны в COVID-NET, системе наблюдения за населением, которая собирает данные о лабораторно подтвержденных госпитализациях, связанных с COVID-19, среди детей и взрослых через сеть из более чем 250 больниц неотложной помощи в 14 штатах.

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Евгений Пилипенко

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