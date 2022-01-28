UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сравнение госпитализаций с омикроном у привитых и непривитых: наглядные графики от CDC

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 11:04
Сравнение госпитализаций с омикроном у привитых и непривитых: наглядные графики от CDC - Фото
Виктор Ляшко на бустерной вакцинации (Фото – пресс-служба Кабмина)

Среди непривитых от коронавируса пожилых американцев в последнюю неделю 2021 года, когда в стране уже доминировал омикрон, госпитализации с COVID-19 были на уровне 240 случаев на 100 000 человек. Для сравнения по данным CDC: среди получивших три дозы вакцин показатель – 4,8 на 100 000.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Другими словами, полный курс вакцинации с бустером (третьей дозой) снижает риск попадания на больничную койку с ковидом на 98%.

По статистике от Центров по контролю и профилактике заболеваний США, показатель для дважды привитых людей от 65 лет и старше – 27 на 100 000.

Читайте также: Зеленский пообещал 500 грн каждому украинцу за вакцинацию бустерной дозой

Всего в декабре, по сравнению с полностью привитыми, ежемесячные показатели госпитализаций с COVID-19 были:

— в 16 раз выше у непривитых от 18 лет и старше;
— в 8 раз выше у непривитых 12–17 лет;
— в 12 раз выше у непривитых 18–49 лет;
— в 18 раз выше у непривитых 50 лет и старше.

Нажмите на график выше, чтобы увеличить его

По сравнению с полностью вакцинированными с дополнительными или бустерными дозами показатели госпитализаций с COVID-19 были:

— в 46 раз выше у непривитых 50-64 лет;
— в 52 раза выше у непривитых 65 лет и старше.

Нажмите на график выше, чтобы увеличить его

Нажмите на график выше, чтобы увеличить его

Данные собраны в COVID-NET, системе наблюдения за населением, которая собирает данные о лабораторно подтвержденных госпитализациях, связанных с COVID-19, среди детей и взрослых через сеть из более чем 250 больниц неотложной помощи в 14 штатах.

Читайте также: В Гонконге усыпят 2000 хомяков из-за COVID-19: власти боятся передачи коронавируса людям

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация медицина вакцина прививка госпитализация статистика коронавирус CDC бустер омикрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 