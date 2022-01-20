В Гонконге усыпят 2000 хомяков из-за COVID-19: власти боятся передачи коронавируса людям

В Гонконге проведут эвтаназию 2000 хомяков и других животных из-за вспышки коронавируса в зоомагазине. Власти опасаются, что от животных могут заразиться люди. Об этом сообщает CNN.

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Сообщается, что 17 января 2022 года штамм дельта выявили у 23-летнего сотрудника зоомагазина, который заразил одного из посетителей.

Позже в магазине работники здравоохранения выявили COVID-19 у 11 хомяков и других мелких животных: кроликов, морских свинок и шиншилл. Это вызвало беспокойство из-за возможной передачи вируса от животного человеку.

Сообщается, что хомяков привезли из Нидерландов двумя партиями – 22 декабря и 7 января 2021 года.

Эвтаназию проведут из-за опасности для здоровья населения.

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Более 20 000 человек подписали онлайн-петицию с призывом к правительству не уничтожать животных.

"Хомяки – это наша семья, пожалуйста, все мыслите рационально, не отказывайтесь от них из-за одного инцидента", – заявила волонтерская организация Homster Concern Society в Гонконге.

Общество предотвращения жестокого обращения с животными Гонконга (SPCA) заявило, что оно "шокировано и озабочено" решением правительства, которое, по их мнению, "не принимает во внимание благополучие животных и связи человека и животных".

Как сообщили власти Гонконга, международные органы здравоохранения утверждают, что риск передачи от животных к людям возможен, но вероятность весьма низкая.

В мае 2021 года в Бельгии обучили собак определять больных COVID-19 с точностью 95%.

COVID-19 унес жизни трех снежных леопардов в США.

Александр Матвиенко

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