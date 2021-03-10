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В Бельгии обучили собак определять больных COVID-19 с точностью 95%

10.03.2021, 23:04
В Бельгии обучили собак определять больных COVID-19 с точностью 95% - Фото
Тест собак, определяющих коронавирус (Скриншот видео VRT)

В Бельгии ученые из университетов Гента и Льежа научили шесть собак по запаху определять людей, больных COVID-19. Об этом сообщает VRT.

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Как отмечается, животные способны унюхать коронавирус с точностью 95%, при этом для них варианты COVID-19 безопасны.

Обученные собаки работают с бельгийскими полицейскими, пожарными и военными.

Планируется, что в будущем собаки, диагностирующие коронавирус, могут использоваться при входе на крупные мероприятия для выявления людей с COVID-19.

Сейчас соответсвующее обучение проходят около 100 животных.

Сообщается, что собаки определяют больных COVID-19 по запаху пота. Их тренировали с использованием лоскутов ткани, пропитанной потом людей.

Такие собаки могут быть полезны для очень быстрой проверки большого количества людей.

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Наталия Медведева
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бельгия коронавирус собака животные
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