В Бельгии обучили собак определять больных COVID-19 с точностью 95%
В Бельгии ученые из университетов Гента и Льежа научили шесть собак по запаху определять людей, больных COVID-19. Об этом сообщает VRT.
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Как отмечается, животные способны унюхать коронавирус с точностью 95%, при этом для них варианты COVID-19 безопасны.
Обученные собаки работают с бельгийскими полицейскими, пожарными и военными.
Планируется, что в будущем собаки, диагностирующие коронавирус, могут использоваться при входе на крупные мероприятия для выявления людей с COVID-19.
Сейчас соответсвующее обучение проходят около 100 животных.
Сообщается, что собаки определяют больных COVID-19 по запаху пота. Их тренировали с использованием лоскутов ткани, пропитанной потом людей.
Такие собаки могут быть полезны для очень быстрой проверки большого количества людей.
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