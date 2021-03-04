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В зоопарке Сан-Диего обезьян привили от COVID-19: это первая вакцинация не людей

04.03.2021, 22:33
В зоопарке Сан-Диего обезьян привили от COVID-19: это первая вакцинация не людей - Фото
Горилла (Фото: San Diego Zoo)

Человекообразные обезьяны в зоопарке Сан-Диего стали первыми нечеловеческими существами, которых вакцинировали против COVID-19. Об этом сообщает National Geographic.

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Приматам сделали прививки экспериментальной вакцины против COVID-19 для животных.

Первые вакцины получили девять человекообразных обезьян – четыре орангутана и пять бонобо (карликовый шимпанзе), в том числе орангутану по имени Карен, которая была первой в мире обезьяной, перенесшей операцию на открытом сердце в 1994 году.

Вакцину, которая предназначена для животных и не подходит человеку, разработала ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis.

Сотрудники зоопарка Сан-Диего беспокоила судьба живущих тесными семейными группами человекообразных обезьян. Особенно после того, как в конце января там заболели коронавирусом несколько горилл. Сотрудники зоопарка успели своевременно изолировать заразившихся, инфекция не распространилась, а больные гориллы выздоровели к середине февраля.

  • В начале января сообщалось о начале разработки вакцины от COVID-19 для животных в Хельсинкском университете.
Наталия Медведева
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