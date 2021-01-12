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В Финляндии разрабатывают вакцину против коронавируса для животных

12.01.2021, 20:24
В Финляндии разрабатывают вакцину против коронавируса для животных - Фото
Фото: EPA-EFE/Mads Claus Rasmussen

В Финляндии работают над вакциной против коронавируса для животных. Об этом сообщает Fifur.

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Как отмечается, разработку инициировала ассоциация звероводов FIFUR для защиты от COVID-19 норок и финских енотов. Созданием вакцины занимается исследовательская группа в Хельсинкском университете.

"Вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19 – это не просто новое инфекционное заболевание, представляющее серьезную угрозу для здоровья человека. Необходимо предотвратить его распространение среди животных в сельском хозяйстве, меховой промышленности и дикой природе Финляндии", – сказала возглавляющая группу разработчиков доцент кафедры опасных инфекционных заболеваний Хельсинкского университета Тарья Сиронен.

Как отмечается, среди пушных зверей особенно восприимчивы к заражению COVID-19 именно норка и финский енот.

"Предварительные результаты иммунизации в результате экспериментов с пушными животными обнадеживают. Этот проект предоставляет важную исследовательскую информацию об эффективности вакцин и защищает здоровье животных и людей, ухаживающих за животными", – сказал профессор Олли Вапалахти.

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Наталия Медведева
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