Дания изолировала северный регион: мутантный коронавирус может дать начало новой пандемии

Власти страны рассматривают все варианты возможных превентивных мер, помимо уничтожения всех норок. В северном регионе уже внедрили жесткий карантин

Северную часть Ютландии в Дании полностью отрезали от всего остального мира, чтобы сдержать вспышку нового штамма коронавируса – возникший там вариант SARS-CoV-2 не подавляется антителами в той же степени, что и "нормальный" вирус. Это может обнулить успехи в разработке вакцин, пишет региональное издание The Local.

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Коронавирус в октябре/ноябре обнаружен уже на 207 датских норковых фермах, в том числе в некоторых случаях – в мутированной версии, которая, как было подтверждено, обратно заражает людей. Уже 12 человек были зарегистрированы как инфицированные новым штаммом, но реальное число, вероятно, намного выше.

Биологи полагают, что до 4-5% инфекций в Северной Ютландии могут быть связаны с этой специфической мутацией, развившейся у норок. Она может сильно подрубить усилия человечества по созданию вакцины: разрабатываемые препараты придется в экстренном порядке "затачивать" также под новый вариант патогена, что еще больше растянет время до вакцинации. И то, нет гарантий, что позднее не появится еще какая-то похожая мутация.

Премьер страны Метте Фредериксен заявила, что новый штамм не более смертоносный, чем обычный SARS-CoV-2, но проблема в том, что он "может создать риск, что будущие вакцины не будут работать". "Вот почему важно, чтобы мы предприняли усилия в национальном масштабе", – сказал датский министр здравоохранения Магнус Хойнике.

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Чтобы остановить распространение патогена, власти объявили о "реальном закрытии" региона Северной Ютландии: более 280 000 жителей в семи районах будут оставаться по домам. Там закрыты бары и рестораны, спортзалы, остановился общественный транспорт, въезд и выезд из региона невозможен.

Вирусолог Копенгагенского университета Аллан Рандруп Томсен призвал изолировать всю эту часть Дании: "Считаю, необходимо на время изолировать район к северу от Лим-фьорда от остальной части страны. В противном случае это все равно, что оставить двери конюшни открытыми: лошадь сбежит".

"Наихудшим сценарием будет новая пандемия, которая начнется с точки ее возникновения в Дании", – переживает Кори Мёльбак, технический директор Государственного института сывороток (SSI), агентства по инфекционным заболеваниям страны.

Норки, как и хорьки, подвержены заражению SARS-CoV-2 не меньше человека.

Новый коронавирус, который перескочил на человеческую популяцию в 2019 году, мутирует не быстрее, чем вирус гриппа. Практически все выявленные изменения в геноме патогена не увеличивают его смертоносность, однако о свойствах штамма из Дании пока мало данных.

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Евгений Пилипенко

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