За отсутствие маски – штраф на месте. Комитет одобрил законопроект, Рада будет голосовать

Протокол будут составлять сразу, а не так, как весной, когда соблюдалась цепочка "составление протокола – передача в суд – решение суда"

Разрабатывается законопроект №3891 об обязательном ношении масок/респираторов в общественных местах и транспорте. В случае его принятия штрафы за несоблюдение предписаний будут накладывать на месте, а не взыскивать через суд. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Для физических лиц размер штрафа будет от 170 до 255 грн.

Глава Минздрава рассказал, что штраф будут назначать полицейские, сотрудники эпидемиологического контроля и органов местного самоуправления. Что имеется виду под последним пунктом, Степанов не уточнил.

Из-за несовершенства схемы наказаний за нарушение эпидрежима, в период жесткого карантина весной штрафные санкции были применены менее чем к 3-5% нарушителей среди граждан и организаций, резюмировал министр.

Этот проект закона передан в Раду еще 17 июля. Вчера, 4 ноября, профильный парламентский комитет его одобрил для голосования в сессионном зале.

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3 ноября 2020-го Рада приняла в первом чтении законопроект №3890 о штрафах для юрлиц, которые пускают "безмасочников" в помещения и общественный транспорт. Маски должны прикрывать рот и нос, а не только рот, как их носит множество людей.

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Евгений Пилипенко

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