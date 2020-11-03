Депутаты поддержали идею штрафов для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов

В тексте закона отмечается, что маски должны покрывать рот и нос

Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект №3890 об усилении ответственности для юридических лиц за несоблюдение мер карантина. Об этом сообщается на сайте парламента.

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По новому закону, штрафовать будут юрлица, которые допустили вход и прибывание граждан в общественных местах или общественном транспорте без одетых защитных масок или респираторов.

В тексте документа отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно, а также они должны прикрывать рот и нос.

Сумма штрафа для юридических лиц штрафы составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн – 5100 грн).

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 24 октября в красных зонах разрешили работу кинотеатров.

30 октября в стране вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Станислав Стороженко

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