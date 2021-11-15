COVID-19 унес жизни трех снежных леопардов в США

В США три снежных леопарда умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Детский зоопарк Линкольна в Facebook.

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Отмечается, что из-за последствий коронавируса умерли снежные леопарды Ранни, Эверест и Макалу.

"Эта потеря поистине душераздирающая, и мы все вместе скорбим", – пишут в зоопарке.

При этом сообщается, что суматранские тигры Аксель и Кумар, по-видимому, полностью выздоровели от COVID-19.

В декабре 2020-го ученые из Барселоны заявляли: кроме людей, самыми восприимчивыми к коронавирусу SARS-CoV-2 являются хорьки и, в меньшей степени, кошки, циветты и собаки.

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Марк Сировой

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