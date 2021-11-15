COVID-19 унес жизни трех снежных леопардов в США
15.11.2021, 09:06
Снежный леопард (фото - ЕРА)
В США три снежных леопарда умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Детский зоопарк Линкольна в Facebook.
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Отмечается, что из-за последствий коронавируса умерли снежные леопарды Ранни, Эверест и Макалу.
"Эта потеря поистине душераздирающая, и мы все вместе скорбим", – пишут в зоопарке.
При этом сообщается, что суматранские тигры Аксель и Кумар, по-видимому, полностью выздоровели от COVID-19.
- В декабре 2020-го ученые из Барселоны заявляли: кроме людей, самыми восприимчивыми к коронавирусу SARS-CoV-2 являются хорьки и, в меньшей степени, кошки, циветты и собаки.
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