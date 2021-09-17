Не пугайтесь, если по прилету в ОАЭ вас дадут обнюхать собакам. Они ищут коронавирус

В Объединенных Арабских Эмиратах 38 служебных собак обучены "на нюх" распознавать людей, зараженных коронавирусом. Теперь животные работают в аэропорту, сообщает Reuters.

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Полиция Дубая обучила немецких овчарок, лабрадоров, кокер-спаниелей и бордер-колли распознавать запах болезни COVID-19, используя образцы пота людей с подтвержденным диагнозом. Собаки идентифицируют заболевших с точностью 98,2%.

"Было немного сложно разработать новую команду в соответствии с международными стандартами, а затем еще и обучить этому собак", — рассказал полисмен в ОАЭ.

Подобное обучение собак также проводят в Финляндии, США, Франции и других странах.

В мае 2021 года в Бельгии обучили собак определять больных COVID-19 с точностью 95%.

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Владислава Михайленко

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