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Не пугайтесь, если по прилету в ОАЭ вас дадут обнюхать собакам. Они ищут коронавирус

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 10:29
Не пугайтесь, если по прилету в ОАЭ вас дадут обнюхать собакам. Они ищут коронавирус - Фото
Фото: EPA/Sáshenka Gutiérrez

В Объединенных Арабских Эмиратах 38 служебных собак обучены "на нюх" распознавать людей, зараженных коронавирусом. Теперь животные работают в аэропорту, сообщает Reuters.

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Полиция Дубая обучила немецких овчарок, лабрадоров, кокер-спаниелей и бордер-колли распознавать запах болезни COVID-19, используя образцы пота людей с подтвержденным диагнозом. Собаки идентифицируют заболевших с точностью 98,2%. 

"Было немного сложно разработать новую команду в соответствии с международными стандартами, а затем еще и обучить этому собак", — рассказал полисмен в ОАЭ. 

Подобное обучение собак также проводят в Финляндии, США, Франции и других странах.

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Владислава Михайленко
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