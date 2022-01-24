Зеленский пообещал 500 грн каждому украинцу за вакцинацию бустерной дозой

Украинцы, которые сделают третью прививку от коронавируса, получат по 500 грн от государства. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам заседания СНБО.

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По его словам, власть расширяет программу стимулирования украинцев к вакцинации против коронавирусной инфекции.

Президент отметил, что люди старше 60 лет уже могут потратить 1000 грн от государства на покупку лекарств.

Как заявил Зеленский, в течение месяца у пожилых людей появится возможность использовать "ковидную тысячу" на оплату коммунальных услуг.

По словам президента, в скором времени программа еПоддержка будет распространяться на подростков 14-18 лет. Они смогут использовать 1000 грн не только на спорт, музеи, кино, театры и путешествия, но и на сферу образования – образовательные курсы, образовательные услуги и т.д.

Президент подчеркнул, что стратегия бустеризации стала стандартом для всех развитых стран.

"Поэтому в рамках программы еПоддержка будет добавлено еще 500 гривень плюс – для тех граждан, которые получат третью бустерную дозу прививки", – заявил Зеленский.

Он добавил, что есть оптимистический прогноз, что в 2022 году пандемия COVID-19 может закончиться, но для этого требуется высокий уровень вакцинации.

15 ноября 2021-го Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по 1000 грн.

8 декабря президент подписал закон о выплатах вакцинированным 8 млрд грн.

13 декабря Зеленский поручил правительству обеспечить возможность, чтобы граждане в возрасте 60+ могли использовать 1000 грн от государства на покупку лекарств.

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Наталия Медведева

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