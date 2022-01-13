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Шансы выжить зависят от вакцинации. Ляшко рассказал о смертности от COVID-19 в Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 21:45
Шансы выжить зависят от вакцинации. Ляшко рассказал о смертности от COVID-19 в Украине - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

У заразившихся коронавирусом шансы выжить напрямую зависят от того, вакцинированы они или нет. Об этом заявил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Министр подчеркнул, что сезонность больше не является основным фактором начала вспышек заболевания COVID-19 в мире, а шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинальным статусом.

По словам Ляшко, в Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в почти 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в 8 раз, при увеличении риска смертельного течения болезни у лиц старшего возраста.

"Что касается данных в Украине, то риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз, – сказал глава МОЗ. – За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы".

Он отметил, что согласно данным электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом 88,3% госпитализированных не проходили курс прививки.

Ляшко сообщил, что наивысшие показатели смертности наблюдаются в возрастной группе 60+ лет. Вакцинацию от COVID-19 первой дозой в этой возрастной группе получили 38,9%.

"Коронавирус наиболее опасен именно для них из-за сопутствующих заболеваний", – предупредил министр и призвал украинцев вакцинироваться.

Шансы выжить зависят от вакцинации. Ляшко рассказал о смертности от COVID-19 в Украине

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Наталия Медведева
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Виктор Ляшко вакцинация смертность коронавирус
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