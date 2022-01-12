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В Украине начинается новая волна COVID-19: ожидается стремительнее предыдущих – НАН

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 12:44
В Украине начинается новая волна COVID-19: ожидается стремительнее предыдущих – НАН - Фото
Эпидемия в Киеве (фото - ЕРА)

В Украине начинается новая волна заболеваемости COVID-19. Ожидается, что она будет стремительнее предыдущих волн эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук в Facebook.

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К выводам о новой волне коронавируса академики пришли на основании динамики выявлений заболевших и количества позитивных ПЦР-тестов, которые увеличились на 40% от минимума конца декабря.

В НАН отмечают, что Украина в целом следует тенденциям Восточной Европы, но с задержкой. Прогнозировать новую волну сложно, поскольку ее начало пришлось на праздники, когда традиционно происходят аномалии с данными.

По словам ученых, данные о заразности нового штамма омикрон в ряде стран показывают: можно ожидать более стремительного роста эпидемпоказателей, чем когда-либо до этого. На динамику эпидемии также могут повлиять открытие школ после каникул и сезонность.

В Украине начинается новая волна COVID-19: ожидается стремительнее предыдущих – НАН

В НАН также сообщают о росте летальности до 3,2-3,3% и прогнозируют, что в течение следующей недели в среднем за сутки будут заболевать от 4795 до 6202 человек, а в период 19-25 января – от 4735 до 7072.

В академии добавили, что вакцины дают высокую степень защиты от госпитализаций и эффективны во всех возрастных категориях.

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В Украине начинается новая волна COVID-19: ожидается стремительнее предыдущих – НАН

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Марк Сировой
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волна заболеваемость коронавирус COVID-19 штамм нан омикрон
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