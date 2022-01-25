Вакцинация от COVID-19 сохранила 18 000 жизней украинцев – Ляшко

В Минздраве подсчитали, сколько жизней украинцев удалось спасти с начала вакцинации от коронавируса. Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Вакцинация против COVID-19 уже сохранила 18 000 жизней украинцев. Это факт", – уточнил он.

По словам Ляшко, цифру высчитали с помощью математического моделирования.

Министр напомнил, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения болезни и смерти. Он призвал "усилить свою защиту бустерной дозой, если пришло время".

Ляшко подчеркнул, что вакцина от коронавируса в Украине сейчас доступна.

Украинцы смогут путешествовать в страны, которые не признают вакцину CoronaVac, если сделают бустер от Pfizer.

Бустерную дозу прививки от коронавируса получат те украинцы, у которых прошло не менее шести месяцев после основной вакцинации.

Украинцы, которые сделают третью прививку от коронавируса, получат по 500 грн от государства – сказал президент Владимир Зеленский.

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Яна Катасонова

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