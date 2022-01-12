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Украинцы смогут путешествовать после курса CoronaVac и бустера Pfizer – Helsi

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 15:29
Украинцы смогут путешествовать после курса CoronaVac и бустера Pfizer – Helsi - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Украинцы смогут путешествовать в страны, которые не признают вакцину CoronaVac, если сделают бустер от Pfizer. В международном сертификате будет отображаться последняя вакцинация, сообщает Helsi.me.

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По данным медицинской информсистемы, если две первые прививки сделаны вакциной CoronaVac, а затем бустерная доза Comirnaty от Pfizer/BioNTech, то в обновленном сертификате будет указана лишь Comirnaty.

"Такой сертификат дает право въезда в те страны, где принимают сертификаты о прививках Comirnaty от Pfizer", – сказано в сообщении.

После бустера сертификат будет действителен девять месяцев (270 дней).

В Helsi уточнили, что можно скачать одноименное приложение, где будут отображены все данные о полученных прививках.

Скриншот Telegram

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что подписал приказ о введении бустерной вакцинации для всех, кто старше 18 лет и был вакцинирован.

Для бустерной дозы будут отдавать предпочтение мРНК-вакцинам – Spikevax от компании Moderna и Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Читайте также: Бустер не получат те, кто придет за ним раньше полугода после второй дозы – замглавы МОЗ

Яна Катасонова
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вакцинация вакцина сертификат коронавирус COVID-19 Pfizer CoronaVac Comirnaty
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