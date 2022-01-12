Украинцы смогут путешествовать после курса CoronaVac и бустера Pfizer – Helsi

Украинцы смогут путешествовать в страны, которые не признают вакцину CoronaVac, если сделают бустер от Pfizer. В международном сертификате будет отображаться последняя вакцинация, сообщает Helsi.me.

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По данным медицинской информсистемы, если две первые прививки сделаны вакциной CoronaVac, а затем бустерная доза Comirnaty от Pfizer/BioNTech, то в обновленном сертификате будет указана лишь Comirnaty.

"Такой сертификат дает право въезда в те страны, где принимают сертификаты о прививках Comirnaty от Pfizer", – сказано в сообщении.

После бустера сертификат будет действителен девять месяцев (270 дней).

В Helsi уточнили, что можно скачать одноименное приложение, где будут отображены все данные о полученных прививках.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что подписал приказ о введении бустерной вакцинации для всех, кто старше 18 лет и был вакцинирован.

Для бустерной дозы будут отдавать предпочтение мРНК-вакцинам – Spikevax от компании Moderna и Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

С декабря 2021 года в Украине дополнительную прививку от коронавируса уже могут получить люди с ослабленным иммунитетом.

С 22 декабря третью (бустерную) дозу начали делать медикам, работникам интернатов и людям старше 60 лет.

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Яна Катасонова

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