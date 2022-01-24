Если проблемы с нюхом есть спустя 1,5 года после COVID-19, это, вероятно, навсегда: ученые

Если с момента нарушения обоняния из-за перенесенного COVID-19 прошло уже полтора года, а симптомы в той или иной мере остались, вероятно, эти обонятельные проблемы сохранятся навсегда. К такому выводу пришли в препринте сотрудники Каролинского института в Швеции.

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Обонятельная дисфункция (аносмия) была зачастую ключевым симптомом COVID-19 до появления доминантного омикрон-варианта коронавируса в конце 2021 года. Как пишут авторы, распространенность ковидной аносмии достигала 50%, и еще 10-20% заболевших сообщали о гипосмии (снижении обоняния); значительная часть также жаловалась на паросмию (обонятельные искажения).

Другими словами, в какой-то момент болезни почти 70% испытывали либо частичную, либо полную потерю обоняния, либо его искажение.

Ученые подчеркивают: поскольку проблемы с нюхом связаны с другими последствиями для здоровья (депрессия, увеличение веса и прочее), распространенность этих проблем "является жизненно важными вопросами общественного здравоохранения".

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Чтобы установить их распространенность спустя полтора года после перенесенной болезни, ученые проверили 100 медиков в Стокгольме с установленным диагнозом COVID-19 в первой волне пандемии – с помощью психофизического тестирования обонятельных и вкусовых функций, а также опросников.

Выяснилось, что через полтора года после выздоровления более трети всех людей с положительным ПЦР-тестом по-прежнему демонстрируют клинически сниженное обоняние; очень немногие (3%) демонстрируют потерю вкуса, но у 49% наблюдается паросмия.

Примечательно, что пятая часть людей в контрольной группе также показала потерю обоняния – значение, часто встречающееся у населения в целом. Это, пишут авторы, позволяет предположить, что истинное увеличение распространенности нарушений нюха от СOVID-19 "составляет около 17%".

"В целом проблемы с нюхом отмечены у 65% выздоровевших от ковида людей и через 18 месяцев. Это позволяет предположить, что такие дисфункции, вероятно, являются перманентными", – говорится в препринте.

Вот аналогичные исследования через полгода после COVID-19 и через год.

Потеря или искажение обоняния/вкуса при ковиде от омикрона – редкое явление.

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Евгений Пилипенко

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