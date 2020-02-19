Запах любимого человека улучшает сон – исследование

Сон (иллюстративное фото - depositphotos.сom)

Запах любимого человека может положительно влиять на качество сна, даже если партнер не присутствует рядом физически. Об этом говорится в исследовании психологов из Университета Британской Колумбии, передает Science Daily.

155 участникам исследования вместо наволочек дали две одинаковые футболки: одну из них ранее носил их партнер, а другую – незнакомец, либо она была чистой. Участники, не зная, какая именно у них футболка, проспали так две ночи.

Они сообщили, что чувствовали себя более отдохнувшими, когда считали, что спят с запахом своего партнера. Приборы, с помощью которых измеряли качество сна, это подтвердили: сон улучшился, когда участники подвергались воздействию запаха своего партнера.

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"Данные показали, что участники меньше ворочались, когда чувствовали запах своих партнеров, даже если они не знали, кому этот аромат принадлежит", - сказала Фрэнсис Чен, старший автор исследования.

Специалисты предполагают, что результаты были такими, поскольку запах может на подсознательном уровне вызывать чувства, которые человек испытывает при физическом присутствии партнера. Это способствует расслаблению, спокойствию и ощущению себя в безопасности.

Специалисты надеются, что исследование даст толчок к большой работе, которая изучит эффективность простых и действенных методов улучшения сна, например, таких как сон с футболкой партнера.

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