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Плохой сон может быть связан с курением - исследование

Плохой сон может быть связан с курением - исследование - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
05.09.2019, 17:05

Речь идет не только об обычных сигаретах, но и об электронных устройствах

Ученые из США провели исследования и обнаружили, что расстройства сна связаны с курением. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Sleep Research

В эксперименте принимало участие 1664 студентов, часть из которых не курила, а часть употребляла как обычные, так и электронные сигареты. 

Как любители традиционных сигарет, так и предпочитающие электронные устройства, испытывали расстройства сна чаще тех, кто не курил вовсе. 

Также в исследовании говорится, что те, кто курили электронные сигареты чаще использовали снотворные препараты.

оскольку мы обнаружили, что даже некаждодневное употребление электронных сигарет было связано с ухудшением сна, это может указывать на пользу профилактики и вмешательства", - заявила одна из авторов исследования доктор Эмма Бретт. 

По ее мнению, исследование особенно важно для студентов, которые часто курят. 

"Понимание того, как употребление электронных сигарет может влиять на сон, имеет решающее значение, учитывая его связь с многочисленными проблемами со здоровьем", - резюмировала ученая.  

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наука исследование здоровье сон курение
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