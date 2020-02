Ученые выяснили, какие мелодии будильника сделают утро бодрее

Фото: depositphotos.com

Мелодичные сигналы будильника могут улучшить уровень бдительности, в то время как резкие сигналы связаны с повышенным уровнем утреннего ступора. Об этом говорится в исследовании Мельбурнского королевского технологического института, передает Medical Express.

"Мы считаем, что резкий гудок может нарушить или сбить с толку нашу мозговую деятельность при пробуждении, в то время как более мелодичные звуки, например Beach Boys 'Good Vibrations' или The Cure 'Close to Me', может помочь нам перейти к состояние бодрствования более эффективно", - говорит соавтор исследования, адъюнкт-профессор, Адриан Дайер.

Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять точную комбинацию мелодии и ритма, которая будет работать лучше всего.

По словам специалистов, это важно для людей, которым сразу после пробуждения необходимо приступить к ответственной работе: например, пожарным, пилотам, астронавтам и медикам.

