Ученые выяснили, как дневной сон влияет на риск инфаркта

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что сон в дневное время способен снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Результаты исследований опубликованы в журнале Heart.

В исследовании приняли участие 3462 человека, средний возраст которых составил 57 лет.

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Наблюдение длилось приблизительно пять лет. За это время у испытуемых развилось 155 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, как фатальных, так и не смертельных. Риск смерти от этих заболеваний был на 48% ниже у тех, кто спал в обеденное время один-два раза в неделю, в отличие от тех, кто не спал вовсе.

Результаты исследований показывают, что дневной сон может быть полезнее для сердца, чем полное воздержание от сна днем.

При этом требуется проведение дополнительных исследований для получения более точных результатов.

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