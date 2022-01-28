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Коронавирус. В Украине второй день подряд рекорд – более 34 000 заболевших за сутки

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 08:27
Коронавирус. В Украине второй день подряд рекорд – более 34 000 заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 27 января, в Украине выявили рекордные 34 408 заболевших COVID-19 (днем ранее – 32 393). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Ивано-Франковской (2807), Одесской (2406) областях и Киеве (2384), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей Украине умерли 144 инфицированных (днем ранее – 154), выздоровели – 6142 (5237), были госпитализированы – 3342 (3016).

Было сделано 168 073 тестов на коронавирус (164 734). Методом ПЦР – 91 934 (94 996), ИФА – 6589 (7288), экспресс-тестов – 69 550 (62 450).

На утро 28 января в Украине выявили 3 980 610 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 882 человека, выздоровели – 3 608 094.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2384 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2012);
Винницкая область – 1505 (1512);
Волынская – 682 (544);
Днепропетровская – 1523 (1270);
Донецкая – 1383 (1348);
Житомирская – 1988 (2467);
Закарпатская – 889 (855);
Запорожская – 644 (523);
Ивано-Франковская – 2807 (2862);
Киевская – 1188 (980);
Кировоградская – 181 (186);
Луганская – 557 (513);
Львовская – 2793 (2696);
Николаевская – 598 (616);
Одесская – 2406 (1939);
Полтавская – 1044 (902);
Ровенская – 1732 (1424);
Сумская – 1689 (1909);
Тернопольская – 1622 (1597);
Харьковская – 1317 (1593);
Херсонская – 784 (670);
Хмельницкая – 1865 (1391);
Черкасская – 841 (700);
Черновицкая – 1088 (1085);
Черниговская – 898 (798).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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