Коронавирус. В Украине второй день подряд рекорд – более 34 000 заболевших за сутки

Вчера, 27 января, в Украине выявили рекордные 34 408 заболевших COVID-19 (днем ранее – 32 393). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Ивано-Франковской (2807), Одесской (2406) областях и Киеве (2384), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей Украине умерли 144 инфицированных (днем ранее – 154), выздоровели – 6142 (5237), были госпитализированы – 3342 (3016).

Было сделано 168 073 тестов на коронавирус (164 734). Методом ПЦР – 91 934 (94 996), ИФА – 6589 (7288), экспресс-тестов – 69 550 (62 450).

На утро 28 января в Украине выявили 3 980 610 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 882 человека, выздоровели – 3 608 094.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2384 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2012);

Винницкая область – 1505 (1512);

Волынская – 682 (544);

Днепропетровская – 1523 (1270);

Донецкая – 1383 (1348);

Житомирская – 1988 (2467);

Закарпатская – 889 (855);

Запорожская – 644 (523);

Ивано-Франковская – 2807 (2862);

Киевская – 1188 (980);

Кировоградская – 181 (186);

Луганская – 557 (513);

Львовская – 2793 (2696);

Николаевская – 598 (616);

Одесская – 2406 (1939);

Полтавская – 1044 (902);

Ровенская – 1732 (1424);

Сумская – 1689 (1909);

Тернопольская – 1622 (1597);

Харьковская – 1317 (1593);

Херсонская – 784 (670);

Хмельницкая – 1865 (1391);

Черкасская – 841 (700);

Черновицкая – 1088 (1085);

Черниговская – 898 (798).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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