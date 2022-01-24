Европа, вероятно, движется к концу пандемии коронавируса – евродиректор ВОЗ

Вполне вероятно, Европа приближается к концу пандемии COVID-19 на фоне распространения штамма коронавируса омикрон. Об этом заявил в интервью AFP Ханс Клюге – директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

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Он отметил, что к марту штаммом омикрон могут заразиться 60% европейцев. "Вполне вероятно, что регион движется к своего рода эндшпилю пандемии", – сказал он.

Клюге ожидает, что в течение нескольких недель вспышка омикрона утихнет, после чего сформируется глобальный иммунитет – либо благодаря вакцинации, либо после перенесенной болезни. Кроме того, ожидается снижение распространения вируса из-за сезонности.

"Мы ожидаем, что будет период затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется", – сказал он.

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При этом он считает, что еще слишком рано говорить об эндемичном характере коронавируса. "Этот вирус не раз удивлял, поэтому мы должны быть очень осторожны", – сказал Клюге.

В частности он не исключает, что при столь широком распространении штамма омикрон все еще могут появляться другие варианты коронавируса.

По его словам, сейчас необходимо сконцентрироваться на минимизации последствий вспышки омикрона для систем здравоохранения, образования и экономики. При этом Клюге призвал людей проявлять личную ответственность.

"Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома, пройдите самотестирование. Если у вас положительный результат, изолируйтесь", – добавил он.

В Украине началась новая вспышка коронавируса. По прогнозу НАН, она будет стремительнее предыдущих из-за штамма омикрон.

На пике волны COVID-19 ожидается около 59 000 заболевших ежедневно по оптимистичным прогнозам Минздрава.

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Марк Сировой

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