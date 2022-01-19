Заявления о "легком COVID-19" при омикроне вводят в заблуждение – ВОЗ

Заявления, что штамм коронавируса омикрон вызывает "легкий COVID-19", вводят в заблуждение. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает пресс-служба организации.

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"Омикрон, конечно, может быть менее тяжелым в среднем. Но рассказы, что это легкая болезнь, вводят в заблуждение, вредят общему ответу (на пандемию. – Ред.) и стоят большего количества жизней", – сказал он.

По словам главы ВОЗ, омикрон циркулирует слишком активно и многие люди все еще уязвимы.

"Не заблуждайтесь, омикрон вызывает госпитализации и смерти, и даже менее тяжелые случаи наводняют медицинские учреждения", – подчеркнул он.

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По его словам, следующие недели будут очень важны для систем здравоохранения ряда стран.

Гебреисус отметил, что хоть вакцины и могут быть не столь эффективными в предотвращении заражения омикроном, они по-прежнему эффективны в предотвращении госпитализации.

По его словам, вакцинация – это ключевая мера, чтобы не допустить переженности больниц.

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Марк Сировой

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