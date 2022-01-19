UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Заявления о "легком COVID-19" при омикроне вводят в заблуждение – ВОЗ

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 07:39
Заявления о
Тедрос Гебреисус (Фото – EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI)

Заявления, что штамм коронавируса омикрон вызывает "легкий COVID-19", вводят в заблуждение. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает пресс-служба организации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Омикрон, конечно, может быть менее тяжелым в среднем. Но рассказы, что это легкая болезнь, вводят в заблуждение, вредят общему ответу (на пандемию. – Ред.) и стоят большего количества жизней", – сказал он.

По словам главы ВОЗ, омикрон циркулирует слишком активно и многие люди все еще уязвимы.

"Не заблуждайтесь, омикрон вызывает госпитализации и смерти, и даже менее тяжелые случаи наводняют медицинские учреждения", – подчеркнул он.

Читайте также: Коронавирус. Минздрав перечислил самые частые симптомы при штамме омикрон – список

По его словам, следующие недели будут очень важны для систем здравоохранения ряда стран.

Гебреисус отметил, что хоть вакцины и могут быть не столь эффективными в предотвращении заражения омикроном, они по-прежнему эффективны в предотвращении госпитализации.

По его словам, вакцинация – это ключевая мера, чтобы не допустить переженности больниц.

Читайте также мнение: Вакцина от омикрона будет готова к марту. Но к тому времени она может быть уже не нужна 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВОЗ коронавирус Тедрос Гебрейесус COVID-19 штамм омикрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 