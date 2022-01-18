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Коронавирус. Минздрав перечислил самые частые симптомы при штамме омикрон – список

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 11:09
Коронавирус. Минздрав перечислил самые частые симптомы при штамме омикрон – список - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Чаще всего у инфицированных штаммом коронавируса омикрон наблюдаются насморк и головная боль. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

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В список самых частым симптомов при омикроне попали: насморк (в 73% случаев), головная боль (67,5%), усталость (63,5%), чихание (60%), боль в горле (56,9%).

Существенных отличий от симптомов доминирующего сейчас в Украине штамма дельта не выявлено, пишут в МОЗ. Для штамма также характерны кашель (43,5%), хрипота (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29%), потеря и/или нарушения вкуса и/или нюха.

Хоть симптомы омикрона и похожи на простуду, этот штамм коронавируса может привести к продолжительным последствиям для здоровья, госпитализации или смерти, предупреждают в ведомстве.

Минздрав призывает при первых появлении любых симптомов обращаться к врачу, который должен дать направление на тест на COVID-19.

МОЗ также призывает вакцинироваться от коронавируса и отмечает: из-за стремительного распространения омикрона в особой опасности находятся люди, которые не прошли хотя бы базовой курс вакцинации.

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Коронавирус. Минздрав перечислил самые частые симптомы при штамме омикрон – список

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Марк Сировой
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