Коронавирус. Минздрав перечислил самые частые симптомы при штамме омикрон – список
Чаще всего у инфицированных штаммом коронавируса омикрон наблюдаются насморк и головная боль. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
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В список самых частым симптомов при омикроне попали: насморк (в 73% случаев), головная боль (67,5%), усталость (63,5%), чихание (60%), боль в горле (56,9%).
Существенных отличий от симптомов доминирующего сейчас в Украине штамма дельта не выявлено, пишут в МОЗ. Для штамма также характерны кашель (43,5%), хрипота (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29%), потеря и/или нарушения вкуса и/или нюха.
Хоть симптомы омикрона и похожи на простуду, этот штамм коронавируса может привести к продолжительным последствиям для здоровья, госпитализации или смерти, предупреждают в ведомстве.
Минздрав призывает при первых появлении любых симптомов обращаться к врачу, который должен дать направление на тест на COVID-19.
МОЗ также призывает вакцинироваться от коронавируса и отмечает: из-за стремительного распространения омикрона в особой опасности находятся люди, которые не прошли хотя бы базовой курс вакцинации.
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- В начале января ВОЗ заявила, что омикроном в ближайшие два месяца могут заболеть 50% европейцев.
- Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что омикроном заразятся практически все, но вакцинированные переболеют легче.
- В Украине из-за омикрона ожидают сверхстремительную волну COVID-19 и разрешили на этом фоне бустерную вакцинацию всех желающих.
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