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Четвертая доза вакцины "частично эффективна" против заражения омикроном – медики в Израиле

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 10:31
Четвертая доза вакцины
Вакцина от Pfizer-BioNTech (Фото - ЕРА)

Предварительные данные показывают, что четвертая доза вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna "сверху" на три предыдущих Pfizer частично эффективна против заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом со ссылкой на данные исследования в медцентре Шиба в Израиле пишет The Times of Israel.

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Это единственное известное исследование эффектов четвертой дозы, хотя участвуют в нем менее 300 сотрудников медцентра. 154 медработника получили второй бустер также Pfizer, 120 других – вакциной Moderna.

По данным исследователей, второй бустер "немного повышает" уровень антител против SARS-CoV-2 над тем, который был после трех доз.

"Мы видим увеличение титров антител – они выше, чем после третьей дозы. Однако мы видим много инфицированных омикроном среди получивших четвертую дозу. Правда, чуть меньше, чем в контрольной группе, но заражений все равно много", – сказала ведущий исследователь эксперимента профессор Гили Регев-Йохай.

По ее словам, вакцина, демонстрировавшая превосходные результаты против альфа- и дельта-штаммов, "недостаточно хороша" против омикрона, к тому же это результаты "предварительные". Регев-Йохай добавила, что, вероятно, все же стоит давать четвертый укол тем, кто из групп наивысшего риска при COVID-19.

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В прошлом месяце Минздрав страны начало предлагать второй бустер всем от 60 лет и старше, лицам с ослабленным иммунитетом и медработникам. По состоянию на вечер 16 января более 500 000 израильтян были привиты четвертой дозой. 

Между тем масштабные исследования, в том числе в Британии, показывают, что защита после трех доз от госпитализаций с омикроном, тяжелого заболевания, реанимации и смерти весьма высока:

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Евгений Пилипенко
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