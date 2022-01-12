В Европе предостерегли насчет частых бустеров против COVID. Что действительно имеют в виду

В Европейском агентстве по лекарственным средствам предостерегли от стратегий с частыми повторяющимися бустерными дозами вакцин от COVID-19. Речь не идет о первом бустере (третьей дозе в случае всех доступных вакцин или второй дозе, если первая сделала вакциной J&J — Ред.), который медрегулятор ЕС как раз рекомендует.

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Как сказал на брифинге EMA Марко Кавалери, руководитель ведомства по биологическим угрозам для здоровья и вакцинальных стратегий, "если давать бустер, скажем, примерно каждые четыре месяца, в конечном итоге у нас могут возникнуть проблемы с иммунным ответом".

"Иммунный ответ может оказаться не таким хорошим, как нам хотелось бы. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не перегружать иммунную систему повторной иммунизацией", – сказал топ-сотрудник EMA.

По его словам, в случае такой "перегруженности" иммунной системы может появиться "риск ослабления популяции продолжающимися бустерами".

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Чиновник уточнил: при нынешней пандемической эпидситуации "наилучшим вариантом будет давать бустер один раз, возможно, два".

"Но это не то, чтобы можно было делать постоянно. Было бы намного лучше начать думать о том, чтобы давать бустеры через большие интервалы времени. Идеально, если мы хотим продвинуться к сценарию, когда коронавирус становится эндемичной инфекцией, такой бустер должен быть синхронизирован с наступлением холодного сезона в каждом из полушарий планеты, – так, как мы это делаем с вакциной против гриппа", – подчеркнул Кавалери.

EMA подчеркивает во вчерашнем пресс-релизе, что "следует продолжать усилия по увеличению охвата полной вакцинацией лиц, которые еще не вакцинированы или частично вакцинированы, и ускорить развертывание бустерных доз".

Регулятор также отмечает: исследования показывают, что вакцинация "по-прежнему обеспечивает высокий уровень защиты от тяжелого COVID-19 и госпитализаций с омикроном".

Как уточнили в EMA, "последние данные, в том числе данные об эффективности в реальном мире, также свидетельствуют о том, что люди, получившие бустер, лучше защищены, чем те, кто прошел только основной курс".

Евгений Пилипенко

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