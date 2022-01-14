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Pfizer и Moderna. Появилось сравнение эффективности вакцин против COVID: таблицы и графики

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 11:00
Pfizer и Moderna. Появилось сравнение эффективности вакцин против COVID: таблицы и графики - Фото
В пункте вакцинации в Италии (фото — EPA)

Антиковидные вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna на дистанции в полгода отлично защищали старшую возрастную группу не только от тяжелого течения болезни и смерти, но и заражения, причем Moderna показала лучший результат. Об этом говорится в статье для NEJM.

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Есть два важных уточнения: масштабное исследование эффективности вакцин проведено в период доминирования альфа-штамма (уже вытеснен дельтой) и затрагивает период доминирования дельты (уже много где вытеснена омикроном). 

Авторы подняли для анализа электронные медкарты ветеранов США, получивших первую дозу с 4 января по 14 мая 2021 года: 219 842 человека после Pfizer и столько же после Moderna. Возраст – преимущественно от 50 лет и старше (раз и два).

Чтобы оценить влияние дельты, были взяты в расчет для другой ветки исследования карты ветеранов, привитых с 1 июля по 20 сентября 2021-го.

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Результаты вышли следующие. Риск:

→ подтвержденной инфекции: 5,75 случаев на 1000 человек для Pfizer и 4,52 для Moderna;
→ появления симптомов при заражении – 1,57 и 1,13 соответственно;
→ госпитализации – 1,33 и 0,78 соответственно;
→ попадания в отделение интенсивной терапии – 0,36 и 0,26 соответственно;
→ смерти от ковида – 0,22 и 0,20 соответственно.

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Избыточный риск заражения (Pfizer по сравнению с Moderna) в течение трех месяцев наблюдения в дельта-период составил 6,54 случаев на 1000 человек.

ВАЖНО. С конца 2021 года по миру пошел сильно мутировавший омикрон, который намного сильнее прошлых доминантных штаммов ускользает от иммунитета переболевших этими штаммами и/или привитых вакцинами, разработанными на базе первоначального варианта коронавируса. Несмотря на то, что "клиника" с ним легче, чем с предшественниками, сильнейшая заразность штамма приводит к очень быстрым и резким вспышкам случаев. Эффективность нынешних вакцин против заражения омикроном сильно снижена, но привитые все равно заражаются меньше, чем непривитые, и течение болезни у них значительно легче при инфицировании: приобретенный Т-клеточный иммунитет успешно работает. Инфицирование омикроном, возможно, дает защиту и от дельты: почему это важно.

К середине января 2022-го в Украине начался и резко нарастает всплеск COVID-19 от омикрона: ожидается сильнейшая вспышка. ВОЗ вообще говорит, что омикроном в ближайшие два месяца могут заболеть 50% европейцев.

6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию всем желающим от 18 лет и просят побыстрее привиться, чтобы избежать тяжелого течения болезни. Но бустер не получат те, кто придет за ним раньше полугода после второй дозы.

Читайте колонку: Вакцина от омикрона будет готова к марту. Но к тому времени она может быть уже не нужна

Евгений Пилипенко
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