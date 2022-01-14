Pfizer и Moderna. Появилось сравнение эффективности вакцин против COVID: таблицы и графики

Антиковидные вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna на дистанции в полгода отлично защищали старшую возрастную группу не только от тяжелого течения болезни и смерти, но и заражения, причем Moderna показала лучший результат. Об этом говорится в статье для NEJM.

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Есть два важных уточнения: масштабное исследование эффективности вакцин проведено в период доминирования альфа-штамма (уже вытеснен дельтой) и затрагивает период доминирования дельты (уже много где вытеснена омикроном).

Авторы подняли для анализа электронные медкарты ветеранов США, получивших первую дозу с 4 января по 14 мая 2021 года: 219 842 человека после Pfizer и столько же после Moderna. Возраст – преимущественно от 50 лет и старше (раз и два).

Чтобы оценить влияние дельты, были взяты в расчет для другой ветки исследования карты ветеранов, привитых с 1 июля по 20 сентября 2021-го.

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Результаты вышли следующие. Риск:

→ подтвержденной инфекции: 5,75 случаев на 1000 человек для Pfizer и 4,52 для Moderna;

→ появления симптомов при заражении – 1,57 и 1,13 соответственно;

→ госпитализации – 1,33 и 0,78 соответственно;

→ попадания в отделение интенсивной терапии – 0,36 и 0,26 соответственно;

→ смерти от ковида – 0,22 и 0,20 соответственно.

Избыточный риск заражения (Pfizer по сравнению с Moderna) в течение трех месяцев наблюдения в дельта-период составил 6,54 случаев на 1000 человек.

К середине января 2022-го в Украине начался и резко нарастает всплеск COVID-19 от омикрона: ожидается сильнейшая вспышка. ВОЗ вообще говорит, что омикроном в ближайшие два месяца могут заболеть 50% европейцев.

6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию всем желающим от 18 лет и просят побыстрее привиться, чтобы избежать тяжелого течения болезни. Но бустер не получат те, кто придет за ним раньше полугода после второй дозы.

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Евгений Пилипенко

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