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Привитые CoronaVac с бустером вакцинами Pfizer или Moderna: оптимистичное исследование

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 11:56
Привитые CoronaVac с бустером вакцинами Pfizer или Moderna: оптимистичное исследование - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

Если привитым вакциной CoronaVac дать третью дозу вакциной Pfizer-BioNTech или Moderna, уровень антител, в том числе против омикрон-штамма коронавируса, выходит на уровень, который даже выше, чем после трех доз этих современных мРНК-вакцин, и выше, чем у переболевших и привитых затем мРНК. Такие результаты исследования международной группы ученых выложены на medRxiv в виде препринта.

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Авторы изучали иммуногенность различных комбинации вакцин, в частности мРНК-бустер после обычного курса вакцин с "убитыми" вирусами – BBIBP-CorV (Sinopharm) и CoronaVac (Sinovac).

Оценивались уровни против S-белка коронавируса SARS-CoV-2 у исходного, бета-, дельта- и омикрон-штаммов. Так как сейчас последний становится доминантным по всей планете, интересуют показатели в его отношении.

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мРНК-бустер после "коронавака" давал подскок антител до показателя около 665. Это больше, чем после трех доз мРНК (476), и больше, чем когда человек привился мРНК после болезни. В этом исследовании определяли не нейтрализующие антитела, а "суммарно" все.

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Как добавили авторы, такой гетерологичный режим вакцинации значительно усиливал специфические ответы В- и Т-клеток памяти. Антитела – далеко не вся защита организма от инфекции. Это "первая линия обороны", тогда как вторая – Т-клеточный иммунитет, по-прежнему распознает и уничтожает омикрон.

"Таким образом, мРНК-бустер после курса инактивированных вакцин может повышать защиту от новых вариантов SARS-CoV-2, включая омикрон", – подытожили ученые.

Динамика падения уровня антител в разных группах исследования: открыть графики.

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Евгений Пилипенко
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