"Неутешительная новость". Кличко повторно заболел коронавирусом
17.01.2022, 11:10
Виталий Кличко (Фото – пресс-служба КГГА)
Мэр Киева Виталий Кличко повторно заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Telegram.
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"Новость для меня – неутешительная. Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже во второй раз. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", – сообщил Кличко.
Мэр Киева рассказал, что он вакцинирован, поэтому надеется на несложное течение болезни. Первый раз коронавирусом Кличко заболел в октябре 2020 года.
- 16 января 2022 года в Украине выявили 5072 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6379). Больше всего новых больных COVID-19 – во Львовской, Харьковской областях и Киеве.
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- На фоне распространения штамма омикрон в Украине разрешили бустерную вакцинацию и по-новому смешивать вакцины.
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