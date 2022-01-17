"Неутешительная новость". Кличко повторно заболел коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко повторно заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Telegram.

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"Новость для меня – неутешительная. Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже во второй раз. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", – сообщил Кличко.

Мэр Киева рассказал, что он вакцинирован, поэтому надеется на несложное течение болезни. Первый раз коронавирусом Кличко заболел в октябре 2020 года.

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Александр Матвиенко

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