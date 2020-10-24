Виталий Кличко заболел коронавирусом
24.10.2020, 17:33
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции
Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в Telegram.
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Кличко заявил, что чувствует себя хорошо. Он пойдет на самоизоляцию и будет работать из дома.
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