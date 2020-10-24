Виталий Кличко заболел коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции

Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кличко заявил, что чувствует себя хорошо. Он пойдет на самоизоляцию и будет работать из дома.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 23 октября в красной карантинной зоне находятся 11 областных центров Украины.

За прошедшие сутки в Киеве выявили 560 заболевших коронавирусом.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире – LIVE

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.