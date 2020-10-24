UA

Виталий Кличко заболел коронавирусом

24.10.2020, 17:33
Виталий Кличко заболел коронавирусом - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции

Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кличко заявил, что чувствует себя хорошо. Он пойдет на самоизоляцию и будет работать из дома.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире – LIVE

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
виталий кличко коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Ева и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев

ИсторииЕва и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев
 