Коронавирус. В Киеве выявили 560 новых заболевших за сутки – динамика эпидемии по районам

За время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 33 695 заболевших

За прошедшие сутки в Киеве выявили 560 заболевших коронавирусом (днем ранее – 635). Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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За этот период в Киеве от коронавируса умерли 18 человек (сутками ранее – 14), выздоровели 47 пациентов (185). За все время эпидемии зафиксировали 33 695 заболевших, 674 умерших и 11 686 выздоровевших.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Деснянском (101), Соломенском (71) и Оболонском (64) районах.

Карта распространения коронавируса по районам Киева:

22 октября в столичной Госпродтпотребслужбе спрогнозировали, что Киев выйдет из эпидемии последним среди регионов Украины.

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Владислав Сердюк

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