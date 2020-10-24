Коронавирус. В Киеве выявили 560 новых заболевших за сутки – динамика эпидемии по районам
24.10.2020, 11:32
Иллюстративное фото: Роман Балук/пресс-служба Львовского горсовета
За время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 33 695 заболевших
За прошедшие сутки в Киеве выявили 560 заболевших коронавирусом (днем ранее – 635). Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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За этот период в Киеве от коронавируса умерли 18 человек (сутками ранее – 14), выздоровели 47 пациентов (185). За все время эпидемии зафиксировали 33 695 заболевших, 674 умерших и 11 686 выздоровевших.
Больше всего заболевших за сутки выявили в Деснянском (101), Соломенском (71) и Оболонском (64) районах.
Карта распространения коронавируса по районам Киева:
- 22 октября в столичной Госпродтпотребслужбе спрогнозировали, что Киев выйдет из эпидемии последним среди регионов Украины.
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