Коронавирус. Киев последним выйдет из эпидемии – Госпродпотреб

Киев является мегапоилсом, в нем есть много коллективов – и эпидемия коронавируса продлится в городе дольше, чем в других регионах Украины

Киев может последним выйти из эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Такой прогноз в комментарии РБК-Украина сделал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

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Он объяснил, что Киев является мегаполисом, в нем есть много организованных коллективов, перекресток транспортных путей.

"Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях", – заявил Рубан.

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19. Коронавирус впервые превысил в столице планку в 600 выявленных инфицированных за день.

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Марк Сировой

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