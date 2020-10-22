Коронавирус. Киев последним выйдет из эпидемии – Госпродпотреб
22.10.2020, 11:20
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
Киев является мегапоилсом, в нем есть много коллективов – и эпидемия коронавируса продлится в городе дольше, чем в других регионах Украины
Киев может последним выйти из эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Такой прогноз в комментарии РБК-Украина сделал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.
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Он объяснил, что Киев является мегаполисом, в нем есть много организованных коллективов, перекресток транспортных путей.
"Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях", – заявил Рубан.
- За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19. Коронавирус впервые превысил в столице планку в 600 выявленных инфицированных за день.
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