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Украинцы будут жить в условиях COVID-эпидемии ближайшие полтора-два года – Госпотребслужба

21.10.2020, 10:55
Украинцы будут жить в условиях COVID-эпидемии ближайшие полтора-два года – Госпотребслужба - Фото
Иллюстративное фото: Zoltan Balogh/ЕРА

Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что коронавирус "с нами навсегда", а потому нужно "научиться жить и работать в условиях эпидемии"

Граждане должны научиться жить и работать в условиях эпидемии коронавируса ближайшие полтора-два года. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире Украина 24. 

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"Возбудитель (коронавирус - ред.) с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", – заявил Рубан, говоря об ответственности за нарушение коронавирусного карантина.

Он отметил наличие законодательной базы для проверки предприятий и наложения штрафов за нарушение ими карантина. По словам Рубана, в Киеве сформированы 10 мобильных групп, которые мониторят соблюдение санитарных норм на рынках, общежитиях, ресторанах и т.д.

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Владислав Сердюк
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Украина Госпотребслужба эпидемия коронавирус COVID-19 Олег Рубан

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