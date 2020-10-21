Украинцы будут жить в условиях COVID-эпидемии ближайшие полтора-два года – Госпотребслужба

Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что коронавирус "с нами навсегда", а потому нужно "научиться жить и работать в условиях эпидемии"

Граждане должны научиться жить и работать в условиях эпидемии коронавируса ближайшие полтора-два года. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире Украина 24.

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"Возбудитель (коронавирус - ред.) с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", – заявил Рубан, говоря об ответственности за нарушение коронавирусного карантина.

Он отметил наличие законодательной базы для проверки предприятий и наложения штрафов за нарушение ими карантина. По словам Рубана, в Киеве сформированы 10 мобильных групп, которые мониторят соблюдение санитарных норм на рынках, общежитиях, ресторанах и т.д.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.

Вчера, 20 октября, в Украине выявили 6719 новых заболевших COVID-19, это наибольшее число с начала эпидемии.

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Владислав Сердюк

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