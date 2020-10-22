Коронавирус. Киев и две области лидируют по новым заболевшим: более 600 пациентов за сутки
В Украине выявили рекордное число заболевших коронавирусом. Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве и Харьковской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Киеве (631 новых случаев COVID-19), Харьковской (627) и Одесской (600) областях. Об этом говорится в сводке об эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.
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По всей Украине за сутки зарегистрировали 7053 новых пациентов с COVID-19 – это рекордный показатель. За все время эпидемии в стране зафиксировали 322 879 заболевших, 6043 умерших и 134 898 выздоровевших.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 32 500 заболевших (631 за сутки);
Харьковская – 30 899 (627);
Львовская – 26 021 (319);
Одесская – 20 557 (600);
Черновицкая – 18 562 (248);
Тернопольская – 18 562 (248);
Ивано-Франковская – 17 447 (233);
Ровенская – 16 691 (263);
Киевская – 13 688 (269);
Закарпатская – 12 285 (173);
Днепропетровская – 12 068 (363);
Хмельницкая – 11 942 (381);
Волынская – 11 574 (207);
Житомирская – 10 838 (204);
Сумская – 9730 (221);
Винницкая – 8782 (138);
Донецкая – 7896 (267);
Черкасская – 7541 (227);
Черниговская – 7367 (203);
Полтавская – 7216 (336);
Запорожская – 7093 (309);
Николаевская – 6428 (172);
Херсонская – 2844 (105);
Луганская – 2841 (155);
Кировоградская – 1786 (89).
Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- 19 октября президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин введут при 9500 заболевших сутки.
- 22 октября в Госпродпотребслужбе предупредили: украинцы будут жить в условиях эпидемии коронавируса еще ближайшие полтора-два года.
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