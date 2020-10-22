Коронавирус. Киев и две области лидируют по новым заболевшим: более 600 пациентов за сутки

В Украине выявили рекордное число заболевших коронавирусом. Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве и Харьковской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Киеве (631 новых случаев COVID-19), Харьковской (627) и Одесской (600) областях. Об этом говорится в сводке об эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

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По всей Украине за сутки зарегистрировали 7053 новых пациентов с COVID-19 – это рекордный показатель. За все время эпидемии в стране зафиксировали 322 879 заболевших, 6043 умерших и 134 898 выздоровевших.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 32 500 заболевших (631 за сутки);

Харьковская – 30 899 (627);

Львовская – 26 021 (319);

Одесская – 20 557 (600);

Черновицкая – 18 562 (248);

Тернопольская – 18 562 (248);

Ивано-Франковская – 17 447 (233);

Ровенская – 16 691 (263);

Киевская – 13 688 (269);

Закарпатская – 12 285 (173);

Днепропетровская – 12 068 (363);

Хмельницкая – 11 942 (381);

Волынская – 11 574 (207);

Житомирская – 10 838 (204);

Сумская – 9730 (221);

Винницкая – 8782 (138);

Донецкая – 7896 (267);

Черкасская – 7541 (227);

Черниговская – 7367 (203);

Полтавская – 7216 (336);

Запорожская – 7093 (309);

Николаевская – 6428 (172);

Херсонская – 2844 (105);

Луганская – 2841 (155);

Кировоградская – 1786 (89).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

19 октября президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин введут при 9500 заболевших сутки.

22 октября в Госпродпотребслужбе предупредили: украинцы будут жить в условиях эпидемии коронавируса еще ближайшие полтора-два года.

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Марк Сировой

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