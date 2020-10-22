Коронавирус. В мире – рекордная заболеваемость, Украина – на 16 месте по новым больным

В мире, как и в Украине, вчера выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. За все время пандемии выявлено 41,4 млн пациентов с COVID-19

В мире зафиксирована рекордная суточная заболеваемость коронавирусом, Украина находится на 16 месте по выявленным пациентам с COVID-19 за сутки. Об этом говорится в сведенных данных на Worldometers.

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За сутки в мире выявили 437 441 заболевшего. В Украине, по данным на вчерашнее утро, было 6719 новых инфицированных – рекордный для страны показатель. На 15 месте находится Колумбия (7651), на 17-м – Мексика (5788).

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Лидерами по суточной заболеваемости являются США (63 663), Индия (56 000), Великобритания (26 688), Франция (26 676) и Бразилия (25 832).

Украина также занимает 24 место в мире по выявленным заболевшим за все время эпидемии – 316 926 на вчерашнее утро. На 25-м месте расположился Израиль (307 335), на 24-м – Пакистан (324 744).

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В топ-5 входят США (8 854 819), Индия (7 705 158), Бразилия (5 300 649), Россия (1 447 335) и Испания (1 046 641).

За все время пандемии коронавируса в Мире выявили 41 462 заболевших, умерли 1 134 703 человек (+6855 за сутки), выздоровели 30 904 306 пациентов (+284 881).

15 октября в KSE заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19 – к концу года могут умереть до 20 000 человек.

19 октября президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин введут при 9500 заболевших сутки.

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Марк Сировой

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