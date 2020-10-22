За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 322 879 инфицированных. 134 898 из них выздоровели, 6043 – умерли

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Вчера, 21 октября, в Украине выявили 7053 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6719), среди них 306 детей и 354 медика. Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время рекордных 924 пациентов (днем ранее – 1009).

За этот же период скончались 116 пациентов (днем ранее был рекорд – 141). Выздоровели 2679 (днем ранее — 2686).

Официально за 20 октября сделано рекордные 62 418 тестов (днем ранее – 62 869). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 32 901 (днем ранее – 32 729), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 28 517 (днем ранее – 30 140).

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Евгений Пилипенко

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