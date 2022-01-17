В Украине более 5000 новых заболевших COVID-19: лидеры – Львовская и Харьковская области
Вчера, 16 января, в Украине выявили 5072 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6379). Больше всего новых больных COVID-19 – во Львовской (854), Харьковской (647) областях и Киеве (510), передает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 78 больных COVID-19 (днем ранее – 88), выздоровели – 2520 (2359), были госпитализированы – 1213 (1957).
Официально сделали 35 464 теста (43 701). Методом ПЦР – 14 616 (20 309), ИФА – 2240 (3038), экспресс-тестов – 18 608 (20 354).
На утро 17 января в Украине зафиксировали 3 759 530 заболевших за все время эпидемии: умер 18 361 человек, выздоровели – 3 556 162.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 510 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 403);
Винницкая область – 194 (251);
Волынская – 101 (89);
Днепропетровская – 127 (174);
Донецкая – 52 (142);
Житомирская – 252 (240);
Закарпатская – 133 (166);
Запорожская – 18 (10);
Ивано-Франковская – 492 (914);
Киевская – 132 (198);
Кировоградская – 82 (88);
Луганская – 4 (21);
Львовская – 854 (625);
Николаевская – 31 (112);
Одесская – 224 (195);
Полтавская – 49 (121);
Ровенская – 86 (160);
Сумская – 189 (455);
Тернопольская – 314 (397);
Харьковская – 647 (612);
Херсонская – 36 (71);
Хмельницкая – 68 (312);
Черкасская – 88 (117);
Черновицкая – 344 (387);
Черниговская – 45 (119).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- В НАН заявили, что в Украине начинается новая волна коронавируса, которая ожидается более стремительной, чем предыдущие.
- На фоне распространения штамма омикрон в Украине разрешили бустерную вакцинацию и по-новому смешивать вакцины.
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