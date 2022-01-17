В Украине более 5000 новых заболевших COVID-19: лидеры – Львовская и Харьковская области

Вчера, 16 января, в Украине выявили 5072 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6379). Больше всего новых больных COVID-19 – во Львовской (854), Харьковской (647) областях и Киеве (510), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 78 больных COVID-19 (днем ранее – 88), выздоровели – 2520 (2359), были госпитализированы – 1213 (1957).

Официально сделали 35 464 теста (43 701). Методом ПЦР – 14 616 (20 309), ИФА – 2240 (3038), экспресс-тестов – 18 608 (20 354).

На утро 17 января в Украине зафиксировали 3 759 530 заболевших за все время эпидемии: умер 18 361 человек, выздоровели – 3 556 162.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 510 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 403);

Винницкая область – 194 (251);

Волынская – 101 (89);

Днепропетровская – 127 (174);

Донецкая – 52 (142);

Житомирская – 252 (240);

Закарпатская – 133 (166);

Запорожская – 18 (10);

Ивано-Франковская – 492 (914);

Киевская – 132 (198);

Кировоградская – 82 (88);

Луганская – 4 (21);

Львовская – 854 (625);

Николаевская – 31 (112);

Одесская – 224 (195);

Полтавская – 49 (121);

Ровенская – 86 (160);

Сумская – 189 (455);

Тернопольская – 314 (397);

Харьковская – 647 (612);

Херсонская – 36 (71);

Хмельницкая – 68 (312);

Черкасская – 88 (117);

Черновицкая – 344 (387);

Черниговская – 45 (119).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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