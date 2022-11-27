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"Долой Си Цзиньпина и компартию Китая!" В Шанхае протестовали из-за COVID-ограничений

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 06:50
Протесты в Шанхае, Китай (скриншот видео)

В Шанхае прошли протесты из-за жестких антикоронавирусных ограничений. Демонстранты выкрикивали лозунги против Коммунистической партии Китая и главы КНР Си Цзиньпина, передает Reuters.

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Протесты в Китае начались после пожара в одном из домов в городе Урумчи, отмечают в агентстве. Погибли 10 человек. Многие китайцы написали в Интернете, что, по их мнению, эти люди могли бы спастись, если бы дом не был заперт из-за локдауна.

Пожар и отрицание властями роли COVID-ограничений в гибели людей вызвали невиданную волну неповиновения со времен прихода Си Цзиньпина к власти, пишут журналисты. В Шанхае – самом густонаселенном городе Китая – люди вышли на улицу, названную в честь Урумчи.

За демонстрантами наблюдали полицейские. Протестующие держали чистые листы бумаги – символ несогласия с цензурой. Также они призывали снять локдаун в Урумчи и КНР.

По данным очевидцев и видеозаписей, большая группа демонстрантов кричала: "Долой компартию Китая, долой Си Цзиньпина!". Это – редкий публичный протест против китайского руководства, отмечают в Reuters.

Также погибших в Урумчи почтили свечами в университетах Нанкина и Пекина, а студенты устроили молчаливые протесты с пустыми листами бумаги в руках.

  • Власть Китая придерживается жесткой политики нулевого COVID-19, в то время как большая часть мира пытается сосуществовать с коронавирусом.
  • Хотя по мировым стандартам заболеваемость в Китае – невысокая, за 26 ноября в стране зафиксировали 40 000 инфицированных, отмечает Reuters.

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Марко Сировой
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Китай протесты си цзиньпин коммунистическая партия китая Шанхай коронавирус COVID-19 урумчи локдаун
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