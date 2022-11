"Долой Си Цзиньпина и компартию Китая!" В Шанхае протестовали из-за COVID-ограничений

В Шанхае прошли протесты из-за жестких антикоронавирусных ограничений. Демонстранты выкрикивали лозунги против Коммунистической партии Китая и главы КНР Си Цзиньпина, передает Reuters.

Протесты в Китае начались после пожара в одном из домов в городе Урумчи, отмечают в агентстве. Погибли 10 человек. Многие китайцы написали в Интернете, что, по их мнению, эти люди могли бы спастись, если бы дом не был заперт из-за локдауна.

Пожар и отрицание властями роли COVID-ограничений в гибели людей вызвали невиданную волну неповиновения со времен прихода Си Цзиньпина к власти, пишут журналисты. В Шанхае – самом густонаселенном городе Китая – люди вышли на улицу, названную в честь Урумчи.

За демонстрантами наблюдали полицейские. Протестующие держали чистые листы бумаги – символ несогласия с цензурой. Также они призывали снять локдаун в Урумчи и КНР.

По данным очевидцев и видеозаписей, большая группа демонстрантов кричала: "Долой компартию Китая, долой Си Цзиньпина!". Это – редкий публичный протест против китайского руководства, отмечают в Reuters.

Just extraordinary scenes in Shanghai: "CCP step down, Xi Jinping step down" https://t.co/HjSKmW6RCz

Extraordinary scenes from #Shanghai tonight! #China is rising up!



"Down with the Chinese Communist Party" and "step down Xi". pic.twitter.com/m5PY2CJWXG