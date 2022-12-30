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Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США видео

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30.12.2022, 13:34
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Минобороны США показало фрагмент инцидента в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем, когда китайский истребитель J-11BSH совершил "небезопасный перехват" разведывательного американского самолета RC-135.

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Происшествие произошло 21 декабря.

В заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США говорится, что самолет ВМС КНР на базе Су-27 пролетел перед RC-135 "в шести метрах" от его носа. Там заявили, что американский разведчик вынужден был отклониться от курса, чтобы избежать столкновения.

Под крыльями китайского истребителя видно четыре ракеты.

Военные США пишут, что их борт "на законных основаниях выполнял обычные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве".

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"Объединенные силы Индо-Тихоокеанского региона США предназначены для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона – и будут продолжать летать, плавать и действовать в море и в международном воздушном пространстве с должным учетом безопасности всех судов и самолетов в соответствии с международным правом. Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут безопасно использовать международное воздушное пространство в соответствии с международным правом", – стандартно подытожили в Пентагоне.

Подобные перехваты – не редкость как на "границах" НАТО/РФ, так и НАТО/Китай, и в других частях мира. Обычно они заканчиваются без последствий – только такими нотами.

Китай утверждает, что подавляющая часть ЮКМ – это их законная территория (претензии отклонены международным судом в Гааге, но Пекин отказался признавать это решение), и активно милитаризует район, в том числе намывая искусственные острова для военных баз. Этому противятся США, Япония, Филиппины и другие соседи по региону.

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Євген Пилипенко
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Китай самолет перехват истребитель авиация RC-135 J-11 ЮКМ
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