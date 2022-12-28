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Украинский военный пилот: Мы выполняем задачи, которых нет ни в одном учебнике мира

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 11:38
Украинский военный пилот: Мы выполняем задачи, которых нет ни в одном учебнике мира - Фото
Вадим Ворошилов (фото - pravda.com.ua)

Украинские военные пилоты выполняют такие задачи, которые технически не закладывались на этапе проектирования воздушных судов. Об этом в интервью Украинской правде сказал 28-летний пилот Вадим Ворошилов.

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За воздушное сражение в небе Винницкой области осенью этого года президент Владимир Зеленский присвоил пилоту звание Герой Украины.

На вопрос, есть ли что-то, что больше всего отличает украинских пилотов от вражеских, он ответил: "Можно говорить много, но скажу только, что мы выполняем такие задачи, которые технически даже не закладывались на этапе проектирования наших воздушных судов".

"У нас очень ограниченные технические возможности, но мы делаем все, чтобы уничтожать врага. Стараемся эффективно работать в более экстремальных условиях и абсолютно ко всему готовы. Враг, имея преимущество, работает так, как написано в учебниках по тактической и огневой подготовке. Мы действуем более современными методами, которые вообще не прописаны ни в одном из учебников какой-либо страны мира", – объяснил Ворошилов.

Читайте также: Россияне рассредоточили часть военной авиации после удара по Энгельсу – Воздушные силы

Вадим Ребрина
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